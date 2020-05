La Puglia segue la strategia del Veneto

- L'epidemiologo pugliese Pier Luigi Lopalco ha definito la strategia dei tamponi in Puglia identica a quella della Regione Veneto: “La strategia di utilizzo dei tamponi in Puglia è stata identica a quella di regioni come il Veneto che sono prese ad esempio come standard ottimo di controllo dell’epidemia”, spiega Lopalco.“Ovviamente il numero assoluto di tamponi eseguiti Puglia risultano inferiori a quelli del Veneto perché il numero di casi e di catene di contagio delle due regioni non è paragonabile. In Veneto sono stati fatti circa 384.000 tamponi su 18.300 casi. In Puglia ne sono stati fatti circa 71mila circa su 4.200 casi. Questi numeri da soli, - spiega il prof. Lopalco, responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione Puglia – smontano la teoria e la vulgata secondo la quale in Puglia non si facciano abbastanza tamponi”."La rilevazione nella nostra Regione ha permesso di individuare circa 26000 casi di isolamento fiduciario, cioè in un rapporto 6 per 1000. In Puglia, infine - conclude Lopalco -, al momento si sono registrati solo 12 focolai nelle Rsa-Rssa e 'appena' 6 in focolai della rete ospedaliera".