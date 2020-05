Mortalità Puglia: Gemmato (FdI) interroga il Governo

ROMA - "Sto per depositare un'interrogazione per chiedere al Governo e al ministro della Salute Roberto Speranza come mai in Puglia c'è un +8.7% di decessi riferiti al mese di marzo, dato quattro volte più alto di quello del Mezzogiorno.I dati forniti dall'Istat e dall'Iss sul tasso di mortalità in Puglia sono impietosi e ci raccontano ciò che Fratelli d'Italia aveva compreso già da tempo: una discrepanza nell'andamento delle percentuali dei decessi, in barba a quanto raccontato in pompose conferenze stampa e bollettini.Cosa ha ucciso decine di pugliesi, tanto da "elevare" il dato pugliese alla media delle regioni del centro Italia, ed a primo tra le regioni meridionali, non è chiaro.Destrutturazione dell’assistenza territoriale con danni per tutti i pazienti, anche i non affetti da COVID19? Tamponi non effettuati? Mancata diagnosi di morti per coronavirus? Malattie di altro genere? Comorbidità? Considerato che meno di un terzo dei decessi è riconducibile al Covid-19, cos'è successo ai restanti due terzi? Chi di competenza dovrà rispondere e fare chiarezza e dovrà farlo subito.Qualora non dovessero arrivare risposte concrete e certe a questi quesiti, formalizzerò la richiesta di una Commissione parlamentare di inchiesta sul tema o, in subordine, in XII Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei deputati la richiesta di un'indagine conoscitiva al fine di identificare la filiera delle responsabilità". Così, deputato pugliese di Fratelli d'Italia e segretario commissione Affari sociali e Sanità alla Camera dei Deputati.