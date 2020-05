Pmi, Borraccino: "Dalla Giunta 4,5 milioni per la realizzazione di un importante investimento"

BARI - "La Giunta regionale ha espresso, nella seduta del 30 aprile, su mia proposta, il parere favorevole all’approvazione del progetto promosso dall’impresa “C.M.A. - Costruzioni Montacarichi ed Ascensori S.r.l.” per la realizzazione di un importante investimento nella Zona Industriale di Corato, in provincia di Bari.L’iniziativa, proposta nell’ambito del Bando regionale “Titolo II – Capo 2” rivolto alle Piccole e Medie Imprese, è finalizzata ad ampliare l’attuale complesso industriale e ad acquistare nuovi impianti e macchinari tecnologicamente avanzati per modernizzare complessivamente l’attuale processo produttivo che fabbrica ascensori, montacarichi e scale mobili". Così in una nota l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Mino Borraccino."L’obiettivo - prosegue - è quello di proporre sul mercato impianti di sopraelevazione innovativi, in grado di assicurare prestazioni energetiche di rilievo, garantendo al contempo solidità, affidabilità e gradevolezza estetica.Il valore complessivo dell’investimento è di circa 14 milioni di euro con un contributo regionale concedibile, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, pari a oltre 4 milioni e 500 mila euro.L’intervento, che si realizzerà nei prossimi mesi, poterà, a regime, ad un incremento occupazionale di almeno 8 nuove unità lavorative.Si conferma, così, l’attenzione della Regione Puglia nei confronti delle Piccole e Medie Imprese che rappresentano l’ossatura principale del nostro sistema produttivo. Attraverso gli strumenti messi in campo dal Governo regionale, tra i quali certamente il P.I.A. “Titolo II, Capo 2” è uno dei più apprezzati dalle aziende pugliesi, puntiamo a sostenere le nostre P.M.I. nei loro progetti di investimento, garantendo liquidità e creando le condizioni perché possano affrontare con maggiore serenità il periodo di crisi che stiamo attraversando, in modo da essere pronti a ripartire di slancio non appena le condizioni lo consentiranno.Per questo, nei giorni scorsi, per aiutare le imprese ad affrontare l’emergenza economica causata dall’epidemia da Covid-19, la Giunta regionale ha deciso nei giorni scorsi di implementare complessivamente, con ulteriori 50 milioni di euro, la dotazione finanziaria del “Titolo II” considerandolo un valido strumento di supporto alle nostre attività economiche.La Regione non lascerà nessuno da solo ad affrontare questo momento di difficoltà e proseguirà nel mettere in campo ogni azione possibile per difendere le nostre aziende e gli attuali livelli occupazionali", conclude Borraccino.