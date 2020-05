Raccontare l'oggi per immaginare domani: al via la 1a edizione del premio letterario 'Putignano racconta'

SEZIONE POESIA INEDITA IN VERNACOLO

Componimento inedito in vernacolo, non superiore a 70 versi, tradotte a margine in lingua italiana. Le opere, per tutte le sezioni, non devono essere state mai pubblicate in versione cartacea o digitale (compresi siti web, social e blog).





TEMA: #AndràTuttoBene: storie dalla quarantena:

L’edizione del premio 2020 intende raccogliere racconti e poesie legate al tempo della socialità ridotta e dello stare a casa, costretti dall’emergenza sanitaria coronavirus.

La scelta del tema è finalizzata a creare una memoria feconda per il dopo quarantena: una fotografia dell’oggi (le code per la spesa, lo smart working, le videochiamate, le canzoni al balcone, la noia, lo smarrimento, l’angoscia o la sorpresa, la solitudine e la lotta alla solitudine, la convivenza forzata, la scoperta di risorse impensabili ecc.) per immaginare un domani da costruire.

Il tema può essere sviluppato liberamente, attraverso un racconto e una poesia, partendo dalla quotidianità di ciascuno e/o da una riflessione su: cosa mi manca, quello che rimarrà, cosa mi mancherà, la mia parola chiave della quarantena, la solitudine, l’amicizia, l’amore, il futuro in quarantena.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

Al Premio Letterario “Putignano Racconta” possono partecipare autori di qualsiasi età, sesso e nazionalità. I testi dovranno essere inviati solo ed esclusivamente via mail all'indirizzo protocollo@cert.comune.putignano.ba.it unitamente alla scheda di partecipazione (scaricabile dal sito web del Comune di Putignano) e copia di un documento di identità. I testi, in formato word o pdf, devono essere inviati entro e non oltre il 30 giugno 2020.



VALUTAZIONE E PREMIAZIONE:

La valutazione dei lavori pervenuti viene affidata ad una Commissione giudicatrice composta da n. 5 componenti nominati dal Sindaco. La valutazione dei lavori in concorso sarà effettuata in forma anonima in base ai seguenti criteri: forma - competenza linguistica e correttezza formale (uso corretto della lingua); contenuto - originalità del contenuto e attinenza al tema; comunicazione - capacità di trasmettere emozioni ed originalità espressiva. Ulteriori dettagli sulla procedura di valutazione sono consultabili sull’avviso pubblicato sul sito web del Comune di Putignano.





I primi tre finalisti per ciascuna sezione saranno considerati vincitori e agli stessi verranno consegnati una pergamena e buoni libri ove possibile. Agli altri finalisti si consegnerà un attestato di partecipazione al Premio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di istituire ulteriori menzioni fuori concorso. I lavori dei venti finalisti verranno stampati e pubblicati, in un unico volume, a cura del Comune. Ai venti finalisti verrà omaggiata 1 copia ciascuno del suddetto volume.



La proclamazione dei vincitori e la premiazione è prevista entro settembre 2020.

