Regolarizzazioni: schiarita tra Conte e Iv

Schiarita tra Conte e i renziani., dopo l'incontro tra la delegazione di Italia Viva e il premier a Palazzo Chigi afferma che "è stato un incontro positivo. Nelle prossime settimane lavoreremo con il presidente Conte per definire le priorità" per la ripartenza."Il Governo e le forze di maggioranza sono chiamati a operare con grande responsabilità, che deve essere ben superiore a quella richiesta a tutti i cittadini visti i compiti istituzionali, per operare la sintesi più efficace e lungimirante per far ripartire il Paese e rilanciare l'economia".Il pensiero di Rosato è stato poi confermato dal leader di Iv, su Rete 4. "Oggi sono contento, il premier ha detto: siamo pronti ad ascoltare la proposta di Iv. Speriamo che la proposta smetta di essere una proposta, basta portarla in cdm e votarla. Non è la soluzione, 100 miliardi per i cantieri non risolvono, ma creano possibilità di mettere in circolo denaro", ha aggiunto Renzi."L'incontro con Italia Viva è stato positivo. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte - si sottolinea - ha ribadito ancora una volta la sua totale disponibilità a discutere le proposte di Iv per la ripresa economica del Paese. Ha inoltre condiviso la necessità di lavorare tutti insieme, con coraggio e determinazione, per affrontare e superare questa drammatica emergenza economica e sociale e offrire urgenti risposte ai cittadini", si apprende da