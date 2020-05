Ripresa Serie A, Zampa: "Si va verso la soluzione che tutti i tifosi aspettano"

La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa è fiduciosa sulla ripresa del Campionato di Serie A. Ha dichiarato: ”Le squadre i tecnici e lo staff, potrebbero andare in clausura per 15 giorni. Dopo, i dati epidemiologici diranno se si può fare un nuovo passo in avanti. In questo modo si può sperare di tornare a giocare. Si va verso la soluzione che tutti i tifosi si aspettano. Non c’è il via libera da parte del governo, ma siamo vicini all’esito positivo”.La Zampa ha continuato: ”C’è l’ok agli allenamenti individuali per i calciatori delle squadre di Serie A. La Federcalcio vuole la ripresa, occorre prudenza, ma se i dati del Coronavirus continueranno a calare in modo positivo, si potrebbe davvero avere una buona possibilità di riprendere il Campionato di Serie A”. Notizie confortanti. Si spera che il torneo possa ricominciare a Giugno, come si augurano il presidente della Figc Gabriele Gravina, i presidenti dei club di Serie A, e i tifosi.