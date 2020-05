Listone Giordano e Paola Lenti scommettono sul colore per il nuovo Perigal

Una collaborazione vincente. Listone Giordano, brand di riferimento per le pavimentazioni in legno d’alta gamma, e Paola Lenti tornano a collaborare scommettendo sul colore. Infatti presentano le nuove versioni di Perigal, l’originale pavimento risultato dell'incontro fra il ricco patrimonio di conoscenza del legno dell’azienda umbra e l'inconfondibile cifra stilistica delle finiture Paola Lenti. Ispirandosi a un teorema matematico ottocentesco, Perigal è caratterizzato da forme geometriche inusuali e accarezzato da pennellate di colore sorprendenti, che lasciano visibili le naturali venature del materiale. I moduli geometrici, sviluppati per interpretare la dimensione orizzontale del pavimento, possono ora essere anche montati a parete, per diventare una singolare boiserie.Oltre alle forme e alle rifiniture, il binomio Lenti – Listone Giordano punta tutto sui colori, un aspetto molte volte sottovalutato dalle pavimentazioni in legno. Perigal si tinge così delle nuovissime colorazioni Acqua, Grafite, Olio e Ottanio con un tocco di allegria che non va a discapito dell’innata eleganza di prodotto d’altissima qualità.Dal 1994 l’Azienda Paola Lenti segue un coerente e dinamico disegno imprenditoriale orientato alla sperimentazione e alla ricerca; questo percorso l’ha portata a diventare negli anni uno dei punti di riferimento nel settore del design internazionale.Nel mondo Paola Lenti si scoprono nuovi paesaggi domestici, equilibrati ed essenziali, basati su opposti che si attraggono con semplicità e misura: il passato e il presente, l’esterno e l’interno, la tradizione e la tecnologia.Paesaggi dove convivono serenamente strutture in metallo e legno studiate per resistere nel tempo; sedute moderne e confortevoli per l’interno e soluzioni inedite per l’esterno; eleganti superfici floreali lavorate a mano all’uncinetto e raffinati tappeti prodotti con filati hi-tech. Progetti unici per aspetto e prestazioni, dove fondamentale è la scelta dei materiali e la semplicità della forma. Progetti destinati a rimanere nel tempo, sia per le qualità funzionali, sia per il carattere delle scelte cromatiche ed estetiche.