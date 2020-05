Serie C: il Bari confida nel Consiglio Federale

Pur con la priorità assoluta riservata alla Serie A, per la ripartenza del rispettivo torneo il Consiglio Federale convocato in videoconferenza per le ore 12 di mercoledì 20 maggio 2020 discuterà fra i punti iscritti all'ordine del giorno sulle modifiche regolamentari da apportare ai campionati di Serie C e di Serie B. Un tema che, per il suo presente nella Lega Pro e per il suo futuro nella cadetteria, vedrà il Bari quale uditore-spettatore particolarmente interessato.Il club biancorosso, in virtù del recente Decreto governativo che affida pieni poteri al Presidente della Figc per procedere liberamente alla riforma dei tornei nazionali, previo consenso del Consiglio Federale, guarda con ottimismo e fiducia all'appuntamento di quest'oggi. La definitiva bocciatura del sorteggio e del coefficiente della media punti per stabilire la quarta promossa in Serie B, implicitamente espressa nei giorni scorsi dallo stesso Gravina, apre delle prospettive interessanti al Bari. Esso che nel contempo, per voce dei suoi legali, continua a tenere puntati i piedi sulla conclusione del campionato sul campo, anche passando per le forche caudine dei playoff a formato ridotto, potrebbe essere beneficiato da una promozione in B per mezzo di due opzioni.La prima, consisterebbe in una B a 40 squadre e composta da Gironi che però appesantirebbe la gestione sia finanziaria che sportiva della rispettiva Lega e che relegherebbe la Serie C al rango di un torneo dilettante. La seconda opzione vedrebbe una Serie B che, composta da 22-24 squadre, consentirebbe sia la suddivisione della Serie C in una categoria d'elite composta da 20 squadre, sia il ripristino della vecchia C2 che comprenderà 40 squadre. Dei 2 futuri format della B, il Bari guarderà con particolare interesse al secondo per le difficoltà economiche palesate da alcuni club dell'attuale Serie B per l'iscrizione al torneo 2020-21. Dunque un bivio dinanzi al quale il Galletto auspica di intraprendere quella strada che eviti la deviazione verso un'aula di tribunale.