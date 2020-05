Speranza: "Dal 3 giugno sì a spostamenti tra regioni"

ROMA - "Il decreto legge vigente prevede dal 3 giugno la ripresa degli spostamenti infraregionali. Al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti. Monitoreremo ancora nelle prossime ore l'andamento della curva". Fugano ogni dubbio sulla riapertura delle regioni le dichiarazioni del ministro, interpellato dall'ANSA al termine della riunione di Conte con i capi delegazione.Intanto il ministro per gli Affari Regionalisentirà i presidenti delle Regioni nelle prossime ore, per continuare a confrontarsi sulla apertura agli spostamenti infraregionali dal 3 giugno. E' quanto si apprende al termine del vertice di governo, nel quale si è valutato che dai dati non emerge l'esigenza di mantenere il blocco.