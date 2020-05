L'Iran è intervenuto in aiuto del Venezuela, stretto nella morsa delle sanzioni Usa, con l'invio di cinque petroliere. I due Paesi, che hanno in comune l'embargo americano, hanno stretto una cooperazione, che già nel 2009 era sfociata quando il Paese, all'epoca guidato da Chavez, rifornì di circa 20.000 barili di combustibile in un periodo in cui lo Stato del Medio Oriente si trovava in deficit.