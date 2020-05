'Tutti in Gioco': in vendita altre 1.000 t-shirt del Bari stagione 2016-17 nelle librerie aderenti al progetto Umbro

BARI - Grazie al successo ottenuto dall’iniziativa “Tutti in Gioco”, promossa da Umbro Italia in collaborazione con l’assessorato al Welfare, saranno messe in vendita altre 1.000 t-shirt bianche, rosse e blu dell’FC Bari 1908 della stagione 2016-17.Finora sono state vendute complessivamente 1.000 magliette. Con il ricavato Umbro acquisterà buoni libro che donerà al Comune di Bari, che a sua volta li utilizzerà per destinare i volumi a quanti in questo momento si trovano in condizioni di difficoltà, in particolare minori e anziani soli.Pertanto fino al 13 giugno, a un mese esatto dall’avvio della campagna, sarà ancora possibile comprare, sempre al prezzo di 12 euro, le t-shirt personalizzate con lo slogan “Tutti in Gioco” e il simbolo di #BariSolidale sul retro, presso alcune delle librerie aderenti a Bari Social Book, la rete promossa dall’assessorato al Welfare in collaborazione con oltre 80 realtà, pubbliche e private al fine di costruire una comunità solidale tramite la promozione della lettura come elemento di crescita personale e riscatto sociale.In questa seconda fase del progetto saranno distribuite le taglie più piccole adatte a bambini e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Attualmente sono 200 le t-shirt consegnate ai punti vendita, mentre le altre 800 saranno distribuite nei prossimi giorni.“Sono molto felice per questo risultato - dichiara l’assessora al Welfare Francesca Bottalico - e per questo desidero ringraziare Umbro Italia, che con grande generosità ha voluto contribuire a sostenere il programma straordinario promosso dall’amministrazione comunale per affrontare l’emergenza sanitaria. In pochi giorni è stato raggiunto un grande obiettivo, che ci ha permesso di investire i fondi raccolti nell’acquisto di libri e, quindi, nella promozione della lettura, rispondendo a un’esigenza manifestata da tanti cittadini che difficilmente accedono a spazi culturali o possono acquistare libri. Quotidianamente riceviamo tantissime richieste di libri, il che dimostra che si tratta di una esigenza diffusa. Questa esperienza, peraltro, è in linea con l’iniziativa nata un mese fa, #ancheunlibro, sempre attraverso l’eccellente lavoro di Bari Social Book, grazie al quale siamo riusciti a donare 260 libri ad altrettante famiglie fragili. Continueremo a lavorare in questa direzione, anche abbinando progetti come questo per cui abbiamo ricevuto richieste per l’acquisto di magliette persino da New York, provando a rispondere non solo ai bisogni primari ma anche alla necessità di promuovere la lettura quale strumento di coesione sociale, crescita personale e per la costruzione di una comunità più consapevole”.“Vogliamo sensibilizzare le famiglie baresi ad acquistare e a fare indossare queste maglie ai loro figli - aggiunge Michela Tedone, responsabile marketing Umbro Italia -. Ci piacerebbe che siano proprio i bambini, i nostri ragazzi, a farsi portavoce del messaggio fiducioso “Tutti in Gioco”, un inno alla ripartenza”.Queste le quattro librerie della rete Bari Social Book presso le quali è possibile acquistare le maglie solidali:· Svoltastorie libreria per ragazzi: via Alessandro Volta 37/39080 3324276info@svoltastorie.it· Prinz Zaum: via Cardassi 93080 8695783libreria.zaum@gmail.com· Moby Dick Libri&Giochi: via De Rossi 86080 9644609mobydickbari@gmail.com· Libreria Laterza Bari: via Dante 49/53080 5211714mlaterza@laterza.it.