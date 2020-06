2 giugno, Fitto: "Centrodestra unito in piazza per mandare tre messaggi a Europa, Governo e Regione"

ROMA - “In piazza come Fratelli d’Italia, insieme a Forza Italia e Lega, per dar voce insieme ai milioni di cittadini italiani delusi dal Governo e che dopo tre mesi attendono risposte vere ed efficaci per una Fase 2 che è ripartita solo nelle conferenze stampa del premier Conte". Così in una nota il co-presidente del gruppo europeo ECR-FdI,“Ma sono tre i messaggi -che il centrodestra vuole mandare in questo giorno di Festa per la Repubblica Italiana: uno è all’Europa che ci inonda di parole suggestive ma prive di contenuto, infatti se tutto andrà bene forse per ottobre riusciremo a vedere i primi aiuti. Parliamo nella migliore delle ipotesi di due miliardi e mezzo, una cifra ben distante dagli 82 promessi all’Italia; uno al Governo nazionale che ha prodotto più DPCM che misure concrete, ci sono milioni di italiani che attendono ancora la cassa integrazione, il bonus e i finanziamenti a fondo perduto; al Governo regionale che tiene seduta la Puglia su una montagna di aiuti europei che non vengono spesi”,