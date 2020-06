87enne col fucile all'ufficio postale

Momenti di paura nell'ufficio postale di Castrì di Lecce, in provincia di Lecce, dove un 87enne ha minacciato gli impiegati con un fucile venendo denunciato così dai carabinieri, intervenuti sul posto, per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.A far scaturire l'azione violenta dell'anziano sarebbero stati alcuni intoppi riscontrati nei giorni scorsi nell'iter per la liquidazione del libretto postale, intestato alla moglie deceduta qualche tempo prima.