F1: cancellati i GP d'Azerbaijan, Singapore e Giappone

Altri tre appuntamenti hanno dato forfait in Formula Uno. I GP d'Azerbaijan, Singapore e Giappone non verranno infatti disputati nella stagione 2020 che aprirà i battenti il prossimo 5 luglio, con la prima delle due gare in programma al Red Bull Ring sede del Gran Premio d'Austria.





Al momento sono stati ufficializzati i primi 8 round del campionato, ma FIA e Liberty Media stanno lavorando per un Mondiale tra i 15 e i 18 GP con il finale previsto a metà dicembre ad Abu Dhabi.