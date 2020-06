Albano contro Conte: "La vita senza musica è un errore"

- Albano Carrisi torna a cantare dal vivo dopo essere stato 'fermato' dal lockdown. L'occasione è il concerto a Taranto organizzato con Renzo Rubino e il tenore Gianluca Terranova, dove come spettatori c'erano 200 tra medici, infermieri ed operatori sanitari.Ai microfoni di Tagadà, trasmissione di La7 che ha seguito l'evento il cantante di Cellino San Marco, non ha risparmiato una stoccata al Governo Conte di cui è stato sempre critico per come ha gestito la crisi per il mondo dello spettacolo ed ha citato Nietzsche dichiarando: "La vita senza musica è un errore".