Bari, riapertura parziale dei centri scommesse

Riapertura a macchia di leopardo dei punti scommesse e sale slot in Bari nella giornata del via libera da parte della Regione Puglia nell'ambito del Piano di ripartenza delle varie attività economiche. Al funzionamento a pieno regime di alcune delle sale distribuite nel territorio comunale, altre hanno fatto da contraltare sia con le saracinesche chiuse sia abbassate per metà.Quest'ultime rimanderanno di qualche giorno l'apertura all'utenza per poter adeguare i rispettivi locali alle misure anti-assembramento e di distanza disposte dai decreti governativi in materia anti-Coronavirus.