Bari, Rotary dona pasta buffet ai più bisognosi

BARI - Rotary sinonimo di solidarietà sul territorio. Ilsi distingue per unche non passa inosservato: ha donato ai più bisognosi la pasta del buffet del suo passaggio del martelletto che si celebrerà domani. Tutto questo è stato reso possibile grazie all’aiuto dell', che da sempre si prende cura dei più svantaggiati, del, con la sua quotidiana opera di ausilio verso i più bisognosi, e di due prestigiose realtà imprenditoriali,, che hanno coadiuvato il club barese in questo importante opera di service.Il presidente del Rotary Club Bari Mediterraneo, l', spiega il gesto solidale: "Il Rotary ha la capacità di trasformare la singola occasione in una efficace opportunità di azione, con risvolti pratici, positivi, concreti, mirati ed efficaci, come quella portata avanti nella giornata odierna. Approssimandosi la fine del mio mandato presidenziale, abbiamo deciso di devolvere l’equivalente in natura delle prelibate pietanze - che avremmo dovuto degustare durante la cerimonia serale di passaggio dalla mia presidenza a quella di Alberto Armenio -, in favore di InConTra e del Santuario, in modo che quella serata rimanga impressa nella memoria di tutti i soci ai quali rivolgiamo sempre la nostra sincera gratitudine!"."Peraltro, così agendo, in questo scenario particolaregarantiamo la possibilità di incontrarci di persona, seppur nel rispetto di tutte le attuali precauzioni, cogliendo altresì l’occasione di ringraziare la Divella, sempre sensibile alle suddette tematiche, e Villa De Grecis sia per la sua generosità, sia per la sua disponibilità nel consentirci una tale iniziativa. Chi può faccia, e tutti insieme avremo avuto la possibilità di realizzare progetti utili e mirati. Evviva il Rotary!".