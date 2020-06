Bari: Spazio Murat riapre con la mostra Natalija Dimitrijević e Maria Trentadue

Domani, martedì 30 giugno, alle ore 11, il sindaco Antonio Decaro e l’assessora alle Culture e al Turismo Ines Pierucci parteciperanno all’anteprima riservata alla stampa della mostra “Natalija Dimitrijević e Maria Trentadue”, che segna la ripresa della programmazione 2020 dello Spazio Murat dopo il blocco causato dall’emergenza sanitaria.In questi giorni l’artista Natalija Dimitrijević, nata in Serbia (1995, Niš) e trasferitasi a Bari nel 2014 per laurearsi all’Accademia di Belle Arti, è impegnata in una creazione site specific che farà parte della mostra di riapertura dell’atelier artistico di Bari.La sua opera “dialogherà” metaforicamente con quelle di Maria Trentadue (1893-1977, Modugno) provenienti da un prestito della Pinacoteca Metropolitana di Bari e da alcuni collezionisti privati nella prima mostra 2020 di Spazio Murat, curata da Melissa Destino.Alla preview dedicata alla stampa, accanto all’artista Natalija Dimitrijević, interverranno inoltre Francesca Pietroforte, consigliera delegata alla cultura, ICO, biblioteca e musei della Città Metropolitana, Giusy Ottonelli, co-fondatrice di Impact Hub Bari (società che gestisce Spazio Murat), Melissa Destino, Roberto Masciopinto e Antonella Stoppelli dell’ordine degli Ingegneri e Vito Intini, collezionistaLa mostra,che sarà aperta al pubblico dal prossimo 2 luglio, gode del sostegno dell’ordine degli Ingegneri e del Politecnico di Bari che hanno scelto di investire nell’arte.