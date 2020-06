La Banca Popolare di Bari diventa Spa

Il Consiglio degli azionisti ha deciso in merito alla trasformazione dell'istituto bancario più grande del Sud, la Banca Popolare di Bari, in Spa. Con l'ok dei circa 35 mila azionisti intervenuti, la BpB potrà contare dell'aumento del capitale di circa 10 milioni di euro allo scopo di appianare le perdite. A darne l'annuncio è stato, uno dei due commissari straordinari della Pop Bari: “Un aumento di capitale destinato al Fondo interbancario e a Mediocredito centrale, previa copertura delle perdite e ricostituzione di un capitale minimo di 10 milioni di euro”.Blandini, inoltre, nel corso del suo intervento, ha annunciato la nascita di un tavolo di conciliazione e solidarietà, destinato a tutti coloro che non hanno ancora ricevuto l'offerta risarcitoria.