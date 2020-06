Bomba a San Cataldo a due passi dalla spiaggia: il video amatoriale del recupero

LECCE - Poche ore fa la notizia dell’ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale trovato in mare a, marina di. Dopo che laha transennato e messo in sicurezza l’area interessata poco innanzi alla battigia della marina del capoluogo, nelle immediate vicinanze del pennello anti-erosione posizionato di fronte all’, solo pochi minuti fa laè intervenuta con i propri mezzi per il prelievo e la messa in sicurezza dell’ordigno. A documentarlo il video di Sara e Concetta che, presidente dello “Sportello dei Diritti”, riproduce per loro gentile concessione.