Fondi per malattie rare, Turco: “Consiglio regionale ha scritto una vera pagina di buona politica"

BARI - “Nelle stesse ore in cui a Roma vengono ripristinati i vitalizi, noi qui in Puglia abbiamo scritto una pagina di buona politica, con la speranza che coloro che verranno dopo di noi tra i banchi dell’Aula potranno aggiungere altre pagine. Con un prelievo di solidarietà, temporaneo, sui vitalizi dei consiglieri regionali finanzieremo per un importo complessivo di un milione e 200mila euro quattordici progetti di ricerca per la cura delle malattie rare. Sono quelle malattie gravi, spesso incurabili ed invalidanti, che colpiscono in Puglia oltre 16.000 persone, soprattutto bambini e giovani adulti, con conseguenze talvolta drammatiche per le famiglie coinvolte per la difficoltà di avere una diagnosi, di trovare una terapia e una rete di servizi socio-sanitari ed assistenziali idonei.E per esperienza sia professionale e sia personale so benissimo quanto sia difficile combattere con un nemico invisibile che toglie il fiato, che toglie ogni certezza all’ammalato e ai suo familiari.Come componente dell’Ufficio di presidenza ringrazio tutti i colleghi, in primis il presidente del Consiglio Mario Loizzo, per aver dimostrato con atti concreti che questa Regione è al fianco dei cittadini più fragili e indifesi. Un bel traguardo che arriva proprio nelle settimane in cui qui in Puglia, il prossimo 13 luglio, si celebreranno i 50 anni dall’insediamento del primo consiglio regionale”. Lo dichiara il consigliere regionale di Senso Civico – Un Nuovo Ulivo per la Puglia,