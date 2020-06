Bundesliga: il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund vincono

Nella trentesima giornata della Bundesliga, il Bayern Monaco ha vinto 4-2 fuori casa contro il Bayer Leverkusen, ed è primo in classifica con 70 punti. Nel primo tempo al 9’ è passato in vantaggio il Bayer Leverkusen con Alario, tiro di destro. Al 27’ la squadra bavarese ha pareggiato con Coman, di sinistro. Al 42’ il Bayern Monaco è andato ancora in gol con Goretzka, tiro rasoterra. Al 45’ Gnabry ha realizzato la terza rete, con un tiro a parabola da fuori area. Ne secondo tempo al 21’ il Bayern ha segnato il quarto gol con Lewandowski di testa. Al 44’ il Bayer Leverkusen ha realizzato la seconda rete con Wirtz, di sinistro.Resta in corsa per lo scudetto il Borussia Dortmund, secondo a 63 punti. I gialloneri hanno vinto 1-0 in casa con l’Hertha Berlino. Decisivo il gol segnato nel secondo tempo al 13’ da Emre Can, di destro. Il Lipsia ha pareggiato 1-1 in casa col Paderborn, ed è terzo a 59 punti. Nel primo tempo al 27’ il Lipsia è passato in vantaggio con Schick al 27’ di sinistro. Nella ripresa al 92’ il Paderborn ha pareggiato con Strohdiek, girata al volo. Il Wolfsburg ha vinto 1-0 a Brema col Werder ed è sesto a 45 punti, in zona Europa League.Il Borussia Monchengladbach ha perso 1-0 a Friburgo, ed è quarto con 56 punti. L’ Hoffenheim ha pareggiato 2-2 a Dusseldorf, ed è settimo a 43 punti. Il Magonza ha vinto 2-0 a Francoforte, ed è quartultimo a 31 punti. Lo Schalke 04 ha pareggiato 1-1 in trasferta con l’Union Berlino, ed è decimo con 38 punti. Il Colonia ha pareggiato 1-1 fuori casa con l’Augsburg, ed è dodicesimo a 34 punti.