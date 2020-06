Foggia: contrasti in società tra il presidente Felleca e l'imprenditrice Pintus

A Foggia in Serie D, ci sono contrasti in società fra i due azionisti di maggioranza, il presidente Roberto Felleca e l’imprenditrice Maria Assunta Pintus, che hanno entrambi il 50% delle quote del Foggia. Il sindaco di Foggia Franco Landella, ha discusso in video conferenza con Felleca, la Pintus e l’amministratore delegato del Foggia Davide Pelusi. Felleca ha dichiarato al sindaco, di volere acquistare il 50% di quote della Pintus. I soci di minoranza, vorrebbero vendere le loro quote.Non c’è accordo per ora tra Felleca, e la Pintus. Roberto Felleca comprando tutte le quote, della Pintus, e dei soci di minoranza, diventerebbe unico azionista, e proprietario del Foggia. I tifosi della Curva Sud, vogliono che la situazione si risolva presto, per permettere alla società di programmare, appena sarà possibile, la prossima stagione. Felleca vorrebbe stanziare 500mila Euro, per la ricapitalizzazione, che certamente sarà fondamentale, per il futuro del calcio a Foggia.