Bundesliga: il Bayern Monaco vince l'ottavo scudetto consecutivo

FRANCESCO LOIACONO - In Bundesliga il Bayern Monaco ha vinto lo scudetto. La certezza matematica del titolo è arrivata per la squadra bavarese col successo 1-0 a Brema contro il Werder, nella trentaduesima giornata. Decisivo il gol realizzato al 43’ del primo tempo da Robert Lewandowski, tiro di destro su cross di Jerome Boateng. Per l’attaccante trentunesima rete in questa stagione. In Bundesliga il Bayern Monaco ha vinto lo scudetto. La certezza matematica del titolo è arrivata per la squadra bavarese col successo 1-0 a Brema contro il Werder, nella trentaduesima giornata. Decisivo il gol realizzato al 43’ del primo tempo da Robert Lewandowski, tiro di destro su cross di Jerome Boateng. Per l’attaccante trentunesima rete in questa stagione.





Per il Bayern Monaco ottavo scudetto consecutivo e settima vittoria consecutiva dalla ripresa della Bundesliga, dopo lo stop per il Covid 19. Trentesimo titolo nella sua storia per la squadra di Monaco di Baviera. Il Bayern è rimasto in dieci. Espulso al 34’ del secondo tempo Alphonso Davies, per doppia ammonizione. Determinante anche al 90’ la parata del portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer, su un colpo di testa di Osako. Primo scudetto nella sua carriera di allenatore, per il tecnico dei bavaresi Hansi Flick.