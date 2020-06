Calcio: il Bitonto promosso in Serie C

Il Bitonto è promosso in Serie C. E’ ufficiale. Lo ha deciso il Consiglio Federale dopo l’annullamento del Campionato di Serie D, a otto giornate dalla fine, per il Covid 19. Un traguardo storico per la squadra neroverde. Soddisfatti il presidente Francesco Rossiello, il tecnico Roberto Taurino e i calciatori. Il capocannoniere della squadra è stato Cosimo Patierno, con 20 gol realizzati.Molto contento il sindaco Michele Abbaticchio, il quale ha promesso che molto presto inizieranno i lavori per adeguare lo Stadio “Degli Ulivi”, alle normative previste dalla Lega Pro. Grande entusiasmo in città. La festa può iniziare tra i tifosi. Ma dovrà essere certamente molto limitata, per l’emergenza Coronavirus. Saranno esposti solo bandiere e sciarpe neroverdi ai balconi, nelle case, nei bar, e nei locali. Saranno vietati gli assembramenti. Presto si dovrà iniziare a programmare la prossima stagione. Confermato l’attaccante Cosimo Patierno. Il presidente Rossiello incontrerà il tecnico Taurino nei prossimi giorni, per decidere su una sua eventuale conferma. L’obiettivo è la salvezza.