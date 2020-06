Hockey su pista: l'AFP Giovinazzo festeggia i 40 anni dello scudetto

L’AFP Giovinazzo festeggia 40 anni dallo scudetto nel campionato di A/1 di hockey su pista maschile. La squadra pugliese vinse il titolo il 7 Giugno 1980. E’ stata l’unica squadra meridionale a diventare Campione d’Italia, in questo sport. La certezza matematica la ottenne pareggiando 3-3 in trasferta contro l’Hockey Monza. Il tecnico dell’AFP Giovinazzo era Gianni Massari.La squadra pugliese vinse lo scudetto con 39 punti, secondo arrivò il Lodi a 34 punti, e terzo il Forte dei Marmi con 33 punti. I tifosi ricordano ancora quella storica giornata, per Giovinazzo. Nel 1980 la squadra pugliese vinse anche una Coppa Europea, la Coppa delle Coppe, nella finale contro gli spagnoli del Sentmenat.I migliori giocatori furono Pino Marzella, Francesco Frasca Antonio Caricato, Angelo Beltempo, e Pietro Turturro. Marzella nel 1980 segnò 62 gol tra Campionato, Coppa Italia e Coppa delle Coppe, con l’AFP Giovinazzo. Giuseppe De Girolamo fu il radiocronista del match scudetto disputato a Monza. De Girolamo fu anche dirigente dell’AFP Giovinazzo.