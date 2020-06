Cnn mette nei guai Trump: svelate telefonate del Presidente Usa

- La Cnn ha svelato centinaia di telefonate effettuate dal Presidente americano Donald Trump, con i vari leader del mondo. Il tycoon, infatti, avrebbe definito 'stupida' la Merkel e 'genio' il leader nordcoreano Kim Jong-Un. A svelare alcuni contenuti delle conversazioni segrete del magnate è stata l'inchiesta di Carl Bernstein, in collaborazione con Bob Woodward, che negli anni '70 costrinse Nixon alle dimissioni per il Watergate.Secondo quanto rivelato dall'inchiesta, Trump risulterebbe impreparato sulle questioni di politica estera, specialmente nelle conversazioni con Putin ed Erdogan, con atteggiamenti particolarmente aggressivi nei confronti dei leader dei Paesi alleati, tanto da convincere alcuni alti dirigenti Usa che il presidente possa essere un pericolo per la sicurezza della propria nazione.