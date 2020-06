Come richiedere il reddito di emergenza

Sono oltre 270mila le richieste finora inoltrate per il sussidio previsto dal governo per aiutare i cittadini colpiti dall'emergenza. Ecco tutte le indicazioni per ricevere il reddito di emergenza.. Tra i requisiti necessari ci sono la residenza italiana, un valore del reddito familiare (ad aprile 2020) inferiore al beneficio, un patrimonio mobiliare nel 2019 inferiore a 10mila euro (che può essere aumentato di altri 5mila euro per ogni componente aggiuntivo e per un massimo di 20mila euro) e un Isee, attestato da una Dsu valida, inferiore a 15mila euro.. L'importo erogato può andare da un minimo di 400 euro, in caso sia presente un solo adulto nel nucleo familiare, ad un massimo di 800 euro con tre adulti e due minori. Solamente nel caso in cui uno dei tre adulti sia in disabile grave, l'importo può raggiungere gli 840 euro.