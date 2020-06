Coppa Italia, Napoli-Inter 1-1: gli uomini di Gattuso in finale

(credits: Ssc Napoli Fb)

- In uno Stadio San Paolo senza pubblico, il Napoli pareggia 1-1 contro l'Inter e strappa il biglietto per la finalissima della Coppia Italia contro la Juventus. Dopo il vantaggio nerazzurro firmato da Eriksen dopo soli 3 minuti, gli uomini di Gattuso acciuffano il pareggio con Mertens che segna il suo 122° gol con la maglia azzurra diventando il miglior marcatore della storia del Napoli e permettendo alla propria squadra di portare a casa un pareggio che vale la finale.Dopo tre mesi di inattività, Napoli e Inter hanno riassaporato il gusto del match. I nerazzurri sono apparsi più tonici e più in forma rispetto agli uomini di Gattuso che, tuttavia, dopo aver accusato il colpo per il vantaggio degli avversari, è riuscito a trovare la forza giusta per acciuffare il pareggio grazie ad uno dei suoi uomini migliori. Il gol del pareggio e della qualificazione, infatti, arriva dai piedi di Mertens che, seppur non al meglio della condizione, è riuscito a battere Handanovic siglando una rete importantissima.L'Inter prova a trovare nuovamente il gol, ma il Napoli resiste. Alla fine, a San Paolo, finisce 1-1 e gli uomini di Gattuso, nella finale del 17 giugno allo stadio Olimpico di Roma, sfiderà la Juventus di Sarri.