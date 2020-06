Degrado alla Pineta di San Francesco

BARI - Appena riaperta dopo alcuni lavori di riqualificazione, la Pineta di san Francesco si ritrova già nel degrado, quello stesso degrado che l'ha caratterizzata nel corso degli ultimi anni nonostante i diversi tentativi fatti per tornare a farla risplendere."Sembra di essere in un deposito abbandonato e invece no, siamo nella storica e sempre splendida Pineta di san Francesco", spiegano, rappresentanti di Sos Città"La pineta lato mare, appena riaperta, ha già bisogno di attenzione. Lo scenario è infatti quasi da paura: rifiuti, materiale di risulta, plastica ovunque, alberi caduti, rami spezzati...insomma il degrado qui regna sovrano. In particolare, i cittadini ci hanno segnalato che gli alberi caduti siano in quelle condizioni da diverse settimane senza nessun genere di intervento mentre per quel riguarda i rifiuti, è senza ombra di dubbio che la responsabilità sia degli incivili, ma è altrettanto vero che la situazione non può restare così, pertanto urge un intervento di pulizia immediato e accurato!" - denunciano i due."La Pineta merita maggiore cura e attenzione e i cittadini (tantissimi) che lo frequentano per sport e passeggiate hanno diritto di vivere e di avere un'area a verde che assomigli ad un'oasi naturale piuttosto che ad una discarica. Per questo chiediamo al sindaco Decaro e all'assessore Petruzzelli, di avere nei riguardi della pineta, ancor più attenzione di quella che ad oggi hanno avuto essendo uno tra i polmoni a verde più importanti e grandi della città di Bari",