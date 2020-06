Valeria Marini lancia il nuovo singolo “Boom”, dedicato alle mondo delle donne

(Credits - Gianluca Saragò)

Dopo il grande successo di “Me gusta”, canzone che ha fatto ballare tutti la scorsa estate, Valeria Marini torna sulle scene con il singolouna canzone che la showgirl vuole dedicare alle “donne stellari”, perché “sanno sempre tirar fuori il meglio da ogni situazione ed è questo che le rende speciali”.Il brano è proprio un invito a tirar fuori il meglio di sì in ogni situazione - spiega la bellissima Valeria. Ogni donna ha dentro sé un’energia stellare che deve imparare a tirar fuori per fare 'boom’”. Valeria Marini, infatti, insieme all’Associazione Senza Veli sulla Lingua, vuole rivolgersi a tutte le donne vittime di violenza: tirar fuori l’energia che ciascuna di loro ha dentro di sé, per ribellarsi e tornare libere.Questa canzone nasce grazie alla collaborazione con l’etichetta discografica Joseba Publishing guidata dal direttore artistico Gianni Testa: “Boom” ha un ritmo latino che si sposa con la voce suadente di Valeria e l’intenzione è quella di far ballare tutti anche quest’anno, pur mantenendo le distanze di sicurezza. Il brano, composto insieme a Giacomo Eva, autore di brani di successo di altri artisti come ad esempio Francesco Renga,