Dentisti e Covid-19, Chiara Buffelli spiega le nuove norme

- Coronavirus e dentisti, cosa è cambiato nel lavoro quotidiano e nel rapporto con i pazienti? I due mesi di lockdown hanno provocato un black-out difficile da ricucire, o la ferita lentamente si sta rimarginando? Ne parliamo con la dottoressa Maria Chiara Buffelli, giovane odontoiatra laureata a Genova con studio ad Alessano (Lecce) in via Rimembranze.''Inaspettatamente e improvvisamente ci siamo ritrovati a combattere contro un nemico invisibile e distruttivo. Dal 9 marzo, così come disposto dalle Autorità Competenti, abbiamo dovuto limitare la nostra attività ai soli casi urgenti e non differibili senza – tuttavia – far mai venire meno la nostra presenza al fianco dei pazienti.Il danno subito è, dal punto di vista economico, molto ingente; in questo senso mi preme evidenziare come l’attività odontoiatrica sia risultata - nell’ambito delle professioni sanitarie - tra quelle maggiormente colpite a causa della pandemia, in quanto per lo più svolta da libero professionisti''.''Premettendo che gli studi odontoiatrici sono sempre stati luoghi di cura estremamente sicuri per i pazienti, grazie alle misure poste in essere per abbattere il rischio infettivo, la ripresa è stata per certi versi graduale ma, allo stesso tempo, piuttosto intensa dal momento che - dopo oltre due mesi di sospensione delle procedure routinarie - la maggior parte di esse è divenuta urgente.La ripresa è stata, inoltre, impegnativa dal punto di vista fisico per noi operatori; infatti, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali, emanate di concerto con le Commissioni Albo Odontoiatri dell’Ordine e con le Associazioni di Categoria, è previsto che l’odontoiatra indossi doppio camice, doppia mascherina, doppi guanti, copri capo, visiera e copri-scarpe, rendendo così l’intera giornata lavorativa decisamente faticosa. Ma lo si fa con piacere ed entusiasmo, per garantire piena sicurezza ai pazienti che, per accedere allo studio, sono preliminarmente sottoposti a triage telefonico; una volta in studio, viene loro misurata la temperatura e si procede con la igienizzazione mani, la consegna di copri-scarpe e l’utilizzo di teli monouso, non prima di aver sanificato lo studio e arieggiato i locali tra un paziente e l’altro''.''La crisi economica che ha investito il nostro paese ha generato difficoltà in tutte le fasce della popolazione ma, al tempo stesso, la pandemia ha ricordato a tutti l’importanza del bene salute. Proprio per questo la risposta dei pazienti, nei primi giorni dalla ripresa di tutta l’attività odontoiatrica, è stata positiva. C’è grande attenzione anche alla prevenzione, per fare in modo di non trovarsi davanti a situazioni poi complicate da gestire, oltre che economicamente meno sostenibili. Ai pazienti dico solo: “fidatevi del vostro dentista”, noi professionisti stiamo adottando tutte le precauzioni necessarie; di certo il virus è ancora tra noi, non bisogna abbassare la guardia: noi facciamo il nostro dovere rispettando tutte le regole del caso per voi e per noi stessi, ci aspettiamo che voi facciate la vostra parte''.