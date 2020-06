Donazione da 1.100 euro in buoni spesa: l'incontro del sindaco con Marcello Polito

BARI - Nei giorni scorsi il sindacoha ricevuto a Palazzo di Città il dottor, che ha voluto donare al Comune di Bari dei buoni spesa da distribuire alle famiglie che versano in condizioni particolarmente difficili, anche a causa degli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria. Si tratta di ticket che ammontano complessivamente a 1.100 euro.“Ho voluto incontrare personalmente Marcello Polito che, come tanti nostri concittadini, ha dimostrato grande sensibilità e generosità con questa donazione in favore di quanti si trovano o si sono ritrovati a vivere problemi economici rilevanti. Persone come lui mi rendono molto orgoglioso di appartenere a una grande comunità, attenta e coesa soprattutto nei momenti difficili”.