Freddy, colori ed emozioni per ripartire alla grande

Con l’estate alle porte, la voglia di muoversi e stare all’aria è più che mai irrefrenabile. Freddy da sempre alleato di uno stile di vita dinamico e proattivo, è il compagno ideale in questo contesto di ripresa e ripartenza.I capi Freddy, versatili e passe-partout, ci accompagneranno nell’attività fisica ma anche nelle occasioni di svago e riposo. Ampio spazio ai colori dalle tonalità sorbetto alle nuances fluo, per colorare di speranza ed emozioni la prossima stagione calda.Il guardaroba comprende modelli dedicati all’allenamento come bra-top, ciclisti e corsari ma che si adattano camaleonticamente anche alle attività di tutti i giorni dal fare la spesa, allo smart working passando per la gita domenicale.