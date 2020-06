Gaming: cosa considerare nella scelta dei migliori siti online

I siti di gaming sicuri sono una vera e propria risorsa per tutti i giocatori che vogliono giocare in totale tranquillità e sicurezza su internet. Non bastano grafiche accattivanti, innovazione tecnologica, un’ampia gamma di giochi e allettanti promozioni e bonus da corrispondere al momento dell’iscrizione. Sarà necessaria anche la totale sicurezza della piattaforma e la completa trasparenza in tema di regolamenti dei diversi giochi. Ma come fare a scegli una piattaforma di gioco online rispetto all'altra, quando in rete esistono centinaia di casinò, non sempre sicuri e affidabili, che propongono esperienze sempre più coinvolgenti?

Proprio perché non tutti sono sicuri e privi di rischio, non ci stancheremo mai di ripetere che, sebbene esistano una serie di fattori che rendono un casinò online preferibile rispetto agli altri, quando si parla di gioco online, in prima battuta è necessario guardare all'aspetto relativo alla sicurezza. Il primo step per scegliere la piattaforma dove giocare è controllare sempre la presenza del logo di AAMS, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. I Casinò online certificati da AAMS, infatti, offrono la certezza del gioco sano e sicuro e, se lo si desidera, prima di decidere di puntare soldi veri, è possibile accedere alla modalità di gioco "for fun", decisamente sicura e conveniente. Quest'opzione, infatti, è caratterizzata dall'utilizzo di soldi finti e consente di testare i diversi giochi senza nessun rischio di intaccare il proprio portafogli! I Casinò online sicuri e certificati AAMS consentono di potersi divertire giocando con una vasta gamma di giochi e slot machine, in maniera totalmente legale. Aumentando il coinvolgimento e il senso di sicurezza percepito da parte del giocatore, inoltre, sarà possibile far crescere anche la sua propensione a lasciarsi coinvolgere nei nuovi giochi proposti.Tutti i migliori Casinò online italiani, inoltre, offrono un servizio di assistenza clienti a cinque stelle. Operatori preparati e sempre disponibili sono a tua disposizione ogni giorno, ventiquattr'ore su ventiquattro, per rendere quanto più piacevole possibile la tua esperienza di gioco. Va detto che, solitamente, all’interno dei siti dedicati ad attività di gambling sono previste diverse pagine dedicate alla risposta alle domande più frequenti. Ma qualora sia non ci si dovesse ritenere soddisfatti, potrà essere necessario contattare il servizio clienti di un Casinò online. Esistono diverse modalità per farlo: telefono e fax sono le più classiche, ma l'assistenza tramite chat o via mail è di sicuro più immediata e consente di poter interagire con operatori pronti a fornire il massimo supporto. Per facilitare l'esperienza di gioco, tutti i casinò online AAMS danno la possibilità di depositare e prelevare denaro tramite tanti metodi di pagamento, incluso il bonifico bancario, che siano totalmente sicuri e che non prevedano commissioni aggiuntive.Un aspetto da tenere sempre sott'occhio, quando si deve scegliere un casinò online dove divertirsi tra mille opzioni per il gioco d azzardo, è l'offerta in termini di bonus di benvenuto per i nuovi giocatori. Parliamo di un importante vantaggio offerto in sede di registrazione di un nuovo account che consente di vedere il proprio portafoglio arricchito grazie a risorse regalate dal casinò per incrementare le proprie possibilità di vincita. Il bonus di benvenuto, talvolta, è anche legato alla possibilità di fare affiliazioni (una sorta di passaparola che porta all’iscrizione sui siti di casinò online sempre più persone, vedendo moltiplicare esponenzialmente il vantaggio offerto dal bonus). La presenza di bonus senza deposito si spiega seguendo le norme in materia di gioco d’azzardo e i requisiti per ottenere la licenza AAMS. Buona parte delle risorse che derivano dal volume di gioco degli utenti registrati, infatti, deve necessariamente essere distribuito nuovamente, anche in favore di quei giocatori che sono risultati vincenti. Questo consente di potersi approcciare all'esperienza delle slot e dei giochi casinò live con maggiore leggerezza d'animo.