Giacomo Eva torna nelle radio con il nuovo singolo 'Tropici'

Stile e tendenza sono le coordinate principali di "Tropici", il nuovo singolo din uscita il 19 giugno su tutti i digital store. Un tropical sound avvolge un testo italiano, un esperimento che dà vita ad un lavoro originale, nuovo ed internazionale, prodotto da Gianni Testa per la Joseba Publishing e arrangiato da Giampaolo Pasquile. Lui stesso dice: " Come avrete capito mi piace azzardare e sperimentare, "Tropici" è la mia idea di hit estiva in un periodo che ha bisogno più che mai di leggerezza e contenuti, è un brano che fa viaggiare e ballare trascinandoti sempre più dentro la foresta pluviale, un invito anche a riconnettersi con la natura troppe volte ferita dall'uomo partendo dalle vibrazioni della musica".Negli ultimi mesi, oltre che alla produzione del suo disco, Giacomo EVA continua ad interessarsi all’autorato per interpreti già affermati collaborando con diversi professionisti tra cui il Maestro Enzo Campagnoli, Vittorio De Scalzi, Luca Rustici, Philippe Leon, Jean Michel Byron e molti altri, ma altresi` per giovani talenti, perchè fortemente attirato dal fermento che tante volte solo i ragazzi sanno suscitare.A tal proposito sono gia` diversi i suoi pezzi scritti per artisti emergenti che stanno raggiungendo le migliaia di visualizzazioni Youtube e i primi posti nelle classifiche indipendenti. Nel 2019 apre il concerto di capodanno di Clementino e l’11 marzo 2020 pubblica il suo primo vero inedito, “Un salto nel vuoto”, un progetto che non asseconda le logiche e le mode di mercato ma è incentrato su parole sincere, e melodie raffinate ed intense, mescolando la canzone d’autore con la musica elettronica.