'Giornate FAI all’aperto': oggi la visita guidata alle edicole votive di Bari vecchia

BARI - Questo pomeriggio l’assessora alle Culture e al Turismo Ines Pierucci parteciperà alla visita guidata alle edicole votive di Bari vecchia organizzata dalla delegazione barese del Fondo Ambiente Italiano nell’ambito delle "Giornate FAI all’aperto", l’iniziativa nazionale nata per riavvicinare gli italiani alla natura e al paesaggio e per favorire la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale del nostro Paese, a cominciare dai suoi beni.La visita partirà alle ore 17 da piazza Federico II di Svevia e si snoderà lungo le stradine di Bari vecchia per raggiungere le sei edicole scelte: Madonna con bambino tra i Santi Nicola e Antonio (bassorilievo in pietra policroma del XVII-XVIII secolo in corte Cavallerizza 13), Madonna del Rosario tra i Santi Domenico e Rosa da Lima (olio su rame del XIX-XX secolo di Vito Dentamaro in strada dietro San Vito 21), Addolorata tra San Gaetano e San Nicola (olio su rame del XIX secolo di Vito Dentamaro in corte Pavone 2), San Nicola Benedicente (rappresentazione iconografica del XIX secolo in vico del Carmine 1), Madonna Odegitria (del XIX secolo di Michele Montrone) e Madonna Addolorata (statua in gesso rivestita di panni del XX secolo).