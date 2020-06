Il Milan travolge 4-1 il Lecce al Via del Mare

Nella ventisettesima giornata di Serie A il Lecce ha perso 4-1 in casa col Milan. Il Lecce ha giocato col lutto al braccio per la morte di Mariolino Corso, che allenò i salentini nella stagione 1982/83. Nel primo tempo la squadra di Liverani è andata vicina al gol con Meccariello. Il Milan si è organizzato bene in campo, con la velocità di Kessie e la determinazione di Bonaventura.I rossoneri si sono resi abbastanza insidiosi con Castillejo, Kessie ed Hernandez. Al 25’ la squadra di Pioli è passata in vantaggio con Castillejo, tiro al volo su cross di Calhanoglou. Primo gol in questo campionato per lo spagnolo. Al 35’ è stato annullato un gol al Lecce realizzato da Meccariello per un fuorigioco. La squadra di Fabio Liverani ha sfiorato il pareggio con Lapadula.Nel secondo tempo all’8’ il Lecce ha pareggiato con Mancosu su rigore dato per un fallo di Gabba su Babacar. Al 10' il Milan è ritornato in vantaggio con Bonaventura, tiro da pochi metri. Al 12’ i rossoneri hanno realizzato la terza rete con Rebic di destro dopo un contropiede. Al 26’ il quarto gol del Milan con Leao di testa su cross di Conti.Netta sconfitta per il Lecce. E’ terzultimo con 25 punti insieme al Genoa. Il Milan è sesto a 39 punti. La Fiorentina ha pareggiato 1-1 in casa col Brescia. Nel primo tempo al 17’ in vantaggio i lombardi con Donnarumma, su rigore concesso per un fallo di Caceres su Dessena. Al 29’ i toscani hanno pareggiato con Pezzella di testa. La Fiorentina è tredicesima a 30 punti. Il Brescia è ultimo con 17 punti.