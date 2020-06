Il più grande parco fotovoltaico italiano è collegato alla rete

COPENAGHEN - Dopo un solo anno dall'inizio dei lavori di costruzione è stato collegato alla rete il più grande parco fotovoltaico, ad oggi, mai realizzato in Italia. Il campo fotovoltaico si trova in Puglia, a Troia in provincia di Foggia.Si tratta di un impianto di potenza pari a 103 MW la cui superficie si estende per 1.500.000 metri quadrati (l'equivalente di 200 campi da calcio) e che produrrà 150.000.000 di KWh di energia all'anno, pari al fabbisogno corrispondente di una città di circa 200.000 abitanti. Questo impianto fotovoltaico si colloca per dimensioni alla posizione n.17 nel mondo tra gli impianti a connessione unica.European Energy ha già investito un importo considerevole in questo progetto, collaborando con imprese e maestranze locali e indotto italiano. Oltre 400 persone hanno collaborato nella fase di costruzione degli impianti e altre ancora lo saranno per la fase successiva di mantenimento e operatività, prevista per i prossimi 30 anni., CEO di European Energy, ha dichiarato “L’Italia è un mercato molto importante per noi, siamo pronti ad investire all’incirca altri 800 milioni nei prossimi anni in progetti nel vostro paese dove, come noto, i giorni di sole aiutano il ritorno su questo tipo di investimenti. E questo, visto dalla Danimarca, mi affascina molto. Questo campo fotovoltaico da record è un perfetto esempio di sinergia economica europea”.Il nuovo impianto fotovoltaico è composto da 275.000 moduli di ultima generazione, costruiti avvalendosi delle tecnologie più avanzate disponibili in questo settore, che consentono di avere un'efficienza del 50% in più rispetto a un parco equivalente costruito con tecnologia disponibile solo 5 anni fa, “potremo così produrre maggiore quantità di energia in meno spazio, l'impianto pugliese di European Energy consente di risparmiare ogni anno 80.000 tonnellate di emissioni di Co2” ha aggiunto Alessandro Migliorini, amministratore delegato di European Energy Italia.Per maggiori informazioni o interviste contattare Alessandro Migliorini, amministratore delegato Italia, press-italia@europeanenergy.com