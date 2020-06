Sardine Puglia, a Lecce 'Cento sfumature di umanità'

LECCE - Una scritta di 100 metri nelle principali piazze d’Italia per consolidare il messaggio lanciato da tutto il mondo e ricordare, a caratteri cubitali, che questa settimana il Parlamento è chiamato a esprimere un giudizio politico su una delle tante leggi studiate perché gli ultimi rimangano ultimi: i decreti sicurezza.La prima città sarà Lecce, 100 Metri di scritta “Black-Human-Migrant Lives Matter”, in via Trinchese, nel cuore della stupenda città salentina. Le sardine pugliesi, insieme a One4all crew, realizzeranno la scritta stanotte, da mezzanotte all’alba.“Abbiamo scelto le persone -Non ci interessa il colore della loro pelle e da dove vengono. Abitiamo le strade del sud con lo spirito di chi è dovuto partire prima di poter tornare. Intrecciati nelle radici, nel cuore, nel cervello. La diversità per noi è ricchezza e va difesa, come la vita. Per questo i Decreti sicurezza li lasciamo a Salvini, alla Meloni e al loro candidato per la Puglia, Raffaele Fitto, con cui oggi e domani i due esponenti del centrodestra gireranno nelle nostre città per dare inizio alla ‘campagna elettorale’. Ma li lasciamo anche ai 5 stelle, che nel rinvio della discussione a dopo l’estate confermano quello che sono sempre stati, e noi, in Salento, con la Tap incisa sugli scogli lo sappiamo bene: incoerenti, imprudenti, senza spina dorsale.Nella vita ci vuole carattere e coerenza, in politica, poi, ce ne vogliono il doppio.Perché non si vende la memoria e il futuro della propria terra, non si vende per un posto in Parlamento, non si vende per un posto al Ministero, non si vende per la presidenza della Regione.Fatevene una ragione la Puglia non è vostra, la Puglia è dei pugliesi che sono CENTO, MILLE SFUMATURE DI UMANITÀ e gli unici valori che condivideremo saranno quelli della Costituzione. Che non è né razzista, né indifferente né a-fascista: è semplicemente ANTIFASCISTA”.Una scritta non cambierà il mondo ma almeno fa capire che in mezzo a tanta indifferenza c’è ancora una politica e una popolazione pronte a metterci la faccia.https://www.facebook.com/115594673222973/posts/266539431461829/?d=n6000 sardine6000 Sardine Puglia6000 Sardine SalentoCHEKOS ART#diamocolore#abrogateladisumanità#6000sardine