Intimissimi Uomo: l'estate 2020 è super colorata e fluo

Nuances intense e decise che spaziano dall’arancio al turchese passando per il giallo fluo. La collezione summer 2020 Intimissimi Uomo esprime voglia di serenità in un’inedita estate di distanziamento sociale.Il nuovo boxer da mare ha sempre più un’anima camaleontica per rispondere alla necessità di un look trasversale che sia adatto alla spiaggia, per poi passare direttamente ad un aperitivo o ad una passeggiata sul lungomare.Oltre alla colorazione anche lo stile e il design incarnano quest’anima poliedrica e multitasking, realizzato a mezza coscia, presenta pratiche tasche laterali, così come il tessuto è morbido e antiacqua e l’effetto leggermente increspato lo rende adatto anche a brevi svaghi cittadini.In un’estate di ripresa non manca la voglia di ironia e divertimento ed ecco che sulle tele dei boxer Intimissimi Uomo fanno il loro ingresso stampe animalier come zebre o tucani oppure palme o micro avocado per un mood tropical. La voglia di normalità e di estate è alta e anche l’outfit contribuisce al buon umore e all’evasione.