Tennis: gli Open Usa si giocheranno dal 31 agosto al 13 settembre

Gli Open USA di tennis maschile e femminile si giocheranno a New York dal 31 Agosto al 13 Settembre. Lo ha deciso il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo. Si disputeranno a porte chiuse, senza spettatori per evitare i possibili contagi del Covid 19. Il direttore esecutivo dell’USTA, l’United State Tennis Association, l’Associazione Tennis degli Stati Uniti d’America, Mike Dowse ha dichiarato:”Siamo molto felici di comunicare che il Governatore Cuomo e lo Stato di New York hanno approvato il piano per organizzare gli Open USA.Siamo consapevoli della forte responsabilità di fare svolgere uno dei più importanti eventi sportivi al mondo in questi tempi difficili, e lo faremo nel modo più sicuro possibile evitando al massimo i rischi. Ora possiamo mostrare il tennis come sport ideale per distanziamento sociale. Questo evento sarà una spinta importante per New York e tutto il tennis”.