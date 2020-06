La Bari del calcio e non piange Gigi Frisini

- Lutto nel calcio barese. E' morto stamane all'età di 77 anni Gigi Frisini. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bari, fu uno dei giocatori di primo piano del pallone di Puglia in virtù della sua militanza in alcune compagini locali: fra esse Putignano e Barletta. Ma un legame particolare, Gigi lo ebbe con il Liberty Bari.Nel ruolo di direttore sportivo, riuscì a ripristinare lo storico marchio calcistico con la contemporanea riapertura dello Stadio della Vittoria al calcio. Di essa, Frisini sostenne il contestuale ritorno del Bari presso il glorioso impianto sportivo, parallelamente alla campagna giornalistica condotta nello scorso decennio dal Giornale di Puglia.Il rito funebre per l'estremo saluto a Luigi Frisini - così all'anagrafe - si svolgerà mercoledì 3 giugno alle 16.30, presso la Cattedrale di San Sabino in Bari.