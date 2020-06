La Festa dei Carabinieri compie 100 anni

Il 5 giugno 1920, con il conferimento della prima medaglia d'oro al valor militare motivato dalla sua partecipazione al primo conflitto mondiale, viene istituita la Festa dell'Arma dei Carabinieri. L'istituzione di questa ricorrenza, nel corso dei suoi primi 100 anni di vita, è divenuta l'occasione per commemorare l'anniversario della Fondazione dell'Arma, risalente al 13 luglio 1814 in Torino e per volere del Re di Piemonte e di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia.Il "centesimo" di quella che è meglio conosciuta come la Festa dei Carabinieri e il "duecentoseiesimo" della creazione della Benemerita saranno due "compleanni" festeggiati in sobrietà per le restrizioni anti-Covid. Ma non mancherà il ricordo dei tanti caduti dell'Arma ed in particolare di quei carabinieri che, nell'espletamento del loro dovere, sono deceduti negli ultimi tre mesi a causa dell'emergenza Coronavirus.