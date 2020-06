Liga: il Barcellona vince 4-0 a Maiorca ed è primo in classifica

Nella ventottesima giornata della Liga, la Serie A della Spagna che è ripresa dopo lo stop per il Covid 19, il Barcellona ha vinto 4-0 a Maiorca ed è primo da solo con 61 punti. Nel primo tempo i blaugrana sono passati in vantaggio al 2’ con Vidal, di testa su cross di Jordi Alba. Al 37’ ha raddoppiato Braithwaite di destro. Nel secondo tempo la squadra di Setien ha segnato al 34’ il terzo gol con Jordi Alba, tiro di sinistro. Al 47’ la quarta rete realizzata da Messi, tocco in scivolata.Il Real Madrid ha vinto 3-1 in casa con l’Eibar ed è secondo con 59 punti. Nel primo tempo al 4’ è passata in vantaggio la squadra di Zidane con Kroos, tiro da pochi metri. Ha raddoppiato al 30’ Sergio Ramos di destro. Al 37’ Marcelo ha realizzato la terza rete di sinistro. Nel secondo tempo l’Eibar ha segnato al 15’ con Bigas, tiro rasoterra. Il Siviglia ha vinto 2-0 in casa col Betis nel derby ed è terzo con 50 punti. Nel secondo tempo all’11’ il Siviglia è passato in vantaggio con Ocampos su rigore dato per un fallo di Bartra su De Jong. Al 17’ ha raddoppiato Reges di testa.L’Atletico Madrid ha pareggiato 1-1 fuori casa con l’Athletic Bilbao ed è sesto a 46 punti. Il Granada ha vinto 2-1 in casa col Getafe ed è nono con 47 punti. Il Levante ha pareggiato 1-1 a Valencia ed è dodicesimo con 34 punti. L’Espanyol Barcellona ha vinto 2-0 in casa con l’Alaves ed è ultimo con 23 punti. Il Villareal ha vinto 1-0 a Vigo col Celta ed è ottavo a 41 punti. Il Valladolid ha vinto 2-1 in trasferta contro il Leganes ed è quattordicesimo con 32 punti.