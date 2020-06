Bundesliga: il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund vincono

Nella trentunesima giornata della Bundesliga, la Serie A della Germania il Bayern Monaco ha vinto 2-1 in casa col Borussia Monchengladbach ed è primo in classifica da solo con 73 punti. Nel primo tempo è passata in vantaggio al 26’ la squadra bavarese con Zirkzee, tiro di destro. Al 37’ il Borussia Monchengladbach ha pareggiato. Pavard ha involontariamente deviato il pallone nella propria porta. Nel secondo tempo al 41’ il Bayern Monaco ha realizzato la rete decisiva con Goretzka di sinistro. Resta in corsa per lo scudetto il Borussia Dortmund, secondo a 66 punti. I gialloneri hanno vinto 1-0 in trasferta col Fortuna Dusseldorf.Determinante la rete segnata nel secondo tempo al 95’ da Haaland di testa su cross di Akanji. Il Lipsia ha vinto 2-0 a Hoffenheim ed è terzo con 62 punti. Il Lipsia è andato in gol con Olmo al 9’ del primo tempo di destro. Ha raddoppiato all’11’ ancora con Olmo di sinistro. Il Bayer Leverkusen ha pareggiato 1-1 fuori casa con lo Schalke 04 ed è quarto con 57 punti. L’Union Berlino ha vinto 2-1 a Colonia ed è tredicesimo a 35 punti. L’Eintracht Francoforte ha vinto 4-1 a Berlino contro l’Hertha ed è undicesimo con 38 punti. Il Werder Brema ha vinto 5-1 in trasferta col Padeborn ed è penultimo a 28 punti. L’Augsburg ha vinto 1-0 a Magonza contro il Mainz ed è quintultimo con 35 punti.