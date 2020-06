Liga: il Real Madrid vince e raggiunge al primo posto il Barcellona bloccato sul pareggio

(Real Madrid C.F. Fb)

Nella trentesima giornata della Liga il Real Madrid ha vinto 2-1 in trasferta contro il Real Sociedad, ed è primo in classifica con 65 punti insieme al Barcellona. Nel secondo tempo al 5’ è passata in vantaggio la squadra di Zidane con Sergio Ramos su rigore, dato per un fallo di Llorente su Vinicius. Al 25’ il Real Madrid ha raddoppiato con Benzema, tiro di destro. Al 38’ il Real Sociedad ha segnato con Merino di sinistro. Il Barcellona ha pareggiato 0-0 a Siviglia. L’Atletico Madrid ha vinto 1-0 in casa col Valladolid ed è terzo a 52 punti.Decisivo il gol di Vitolo di testa, al 36’ del secondo tempo. Il Leganes ha pareggiato 1-1 a Maiorca ed è ultimo a 24 punti. Il Villareal ha vinto 1-0 a Granada ed è settimo con 47 punti. Il Levante ha vinto 3-1 in trasferta contro l’Espanol Barcellona, ed è undicesimo con 38 punti. L’Atletico Bilbao ha vinto 1-0 in casa col Betis Siviglia ed è nono con 42 punti. L’Eibar ha pareggiato 1-1 a Getafe ed è terzultimo con 29 punti. Il Celta Vigo ha vinto 6-0 in casa con l’Alaves ed è quartultimo con 30 punti. Il Valencia ha vinto 2-0 in casa con l’Osasuna ed è ottavo a 43 punti.