Sono pugliesi gli avvocati esperti del patrimonio immobiliare

BARI - Sono cinque, sono pugliesi e sono considerati gli avvocati più esperti nelle tematiche relative al patrimonio immobiliare d’epoca e storico.Si tratta di Gaetano Bux e Francesco Saverio Del Buono a Bari, di Guerino De Santis di Foggia e Francesco Garganese e Giusi Margiotta di Lecce.Sono loro, secondo le più autorevoli organizzazioni del settore, i professionisti più competenti e per questo motivo sono stati ammessi in Avvocati del Patrimonio, il network giuridico legale del patrimonio immobiliare italiano.Gli Avvocati del Patrimonio sono individuati, scelti e suggeriti da tre importanti organizzazioni: Assocastelli l’associazione dei gestori e proprietari di immobili d’epoca e storici, Assopatrimonio che riunisce associazioni, fondazioni e istituzioni che operano nel patrimonio (tra le quali anche l’Anaci associazione nazionale degli amministratori condominiali e immobiliari), Federestauro la federazione italiana delle imprese e delle professioni del restauro.Il coordinatore nazionale di Avvocati del Patrimonio è Gennaro Colangelo che è anche docente nel master di heritage management all’Università Uilm di Milano.Entro l’anno gli Avvocati del Patrimonio, in Puglia, supereranno la decina poiché molti professionisti si sono candidati ad entrare nell’autorevole network.: www.avvocatidelpatrimonio.it