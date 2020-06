Premier League: il Liverpool pareggia ed è primo in classifica

Nella trentesima giornata di Premier League, il Liverpool ha pareggiato 0-0 fuori casa contro l’Everton. La squadra allenata da Jurgen Klopp è prima in classifica da sola, con 83 punti. Il Chelsea ha vinto 2-1 a Birmingham con l’Aston Villa ed è quarto a 48 punti. Nel primo tempo al 43’ è passato in vantaggio l’Aston Villa con Hause, tiro rasoterra. Nel secondo tempo al 15’ il Chelsea ha pareggiato con Pulisic, tiro al volo di sinistro. Al 17’ gol decisivo di Giroud, di destro su passaggio di Pulisic. Il Manchester United ha pareggiato 1-1 a Londra col Tottenham ed è quinto con 46 punti.Nel primo tempo al 27’ è passato in vantaggio il Tottenham con Bergwjin, tiro di destro. Nel secondo tempo al 36’ ha pareggiato il Manchester United con Bruno Fernandes, su rigore dato per un fallo di Dier su Pogba. Il Newcastle ha vinto 3-0 in casa con lo Sheffield United ed è dodicesimo a 38 punti. Il Southampton ha vinto 3-0 a Norwich ed è quattordicesimo a 37 punti. Il Leicester ha pareggiato 1-1 in trasferta col Watford, ed è terzo con 54 punti. L’Arsenal ha perso 2-1 a Brighton ed è decimo a 40 punti. Il Wolverhampton ha vinto 2-0 fuori casa col West Ham, ed è sesto con 46 punti. Il Crystal Palace ha vinto 2-0 a Bournemouth ed è nono a 42 punti.