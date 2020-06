Losacco (Pd): domani su Fb incontro con David Sassoli e imprese pugliesi

ROMA - Lunedì 8 giugno, alle ore 19 in diretta su Facebook, incontro del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli con rappresentanti dell'imprenditoria pugliese per confrontarsi sul ruolo dell'Europa per la ripartenza economica.Si parlerà anche di semplificazione burocratica, innovazione digitale e del ruolo che in questa fase possono svolgere le associazioni di categoria e le organizzazioni professionali.A discuterne con Sassoli ci saranno il deputato dem Alberto Losacco, il Presidente regionale di Confcooperative Livio Tenerelli, il Presidente Ance Bari/BAT e vicepresidente Confindustria Bari/Bat Beppe Fragasso, il professor Lino Viola del dipartimento di economia dell’Università del Salento.L’incontro verrà trasmesso sulla pagina di Alberto Losacco https://www.facebook.com/alberto.losacco e sui profili social degli altri partecipanti.